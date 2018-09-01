В Киеве студент разбился насмерть, сорвавшись с третьего этажа общежития КПИ (фото)

В полиции предполагают, что парень пытался залезть в комнату общежития.

На улице Борщаговской в Киеве в результате падения из окна общежития Киевского политехнического института погиб студент.

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В отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что погибший – уроженец Донецкой области, 2000 года рождения, студент первого курса.

По словам свидетеля, парень сорвался с высоты третьего этажа. В полиции предполагают, что он таким образом пытался залезть в комнату общежития.

"По факту гибели парня начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – несчастный случай", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 31 августа пара подростков романтически покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна ТЦ с лепестками роз.