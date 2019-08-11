В ДТП на Житомирщине погиб полицейский и трое гражданских

За рулем Peugeot находился старший оперуполномоченный управления уголовного розыска ГУНП.

В Житомирской области произошло дорожно-транспортное, в результате которого погибли четверо людей.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, 10 августа вечером на автодороге «Шепетовка-Чуднов-Бердичев» столкнулись две легковушки.

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Установлено, что около 23:25 в г. Чуднове произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ и Peugeot. По предварительной информации, 29-летний водитель последнего не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения.

В результате от полученных травм на месте происшествия погибли водитель и 55-летний пассажир ВАЗа, водитель Peugeot и 53-летняя пассажирка ВАЗ были госпитализированы в Чудновскую больницу, однако спасти их жизни не удалось. «Оба скончались в отделении интенсивной терапии ночью 11 августа», - говорится в сообщении.

За рулем Peugeot находился старший оперуполномоченный управления уголовного розыска ГУНП.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы. Начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УКУ. Зафиксированы все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Собранные материалы будут направлены в Территориальное управление ГБР для дальнейшего расследования.