В Одессе на улице мужчина повесился на газовой трубе
В Одессе, в районе Молдаванки, на улице обнаружен повешенный мужчина.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня ночью по улице Мечникова, 51 местные жители в своем дворе обнаружили повешенного мужчину, о чем сообщили на линию «102».
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Прибывшие на место происшествия правоохранители, увидели молодого мужчину, висящего на бельевой веревке, которая была прикреплена к газовой трубе.
Установлено, что погибший - 38-летний житель Одессы. По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.
Предполагается, что смерть наступила в результате асфиксии (удушения).
По факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины.
Обстоятельства и причины случившего устанавливаются.
По неподтвержденным пока данным, по вышеназванному адресу проживает бывшая супруга погибшего.
Как сообщал УНИАН, в селе Катериновка Харьковской области произошла трагедия. В собственном сарае повесились сразу два брата – 61-летний Сергей и 59-летний Александр.