В Ливии ударами с дронов уничтожен украинский самолет с гуманитарным грузом – СМИ
В аэропорту Мисрата в Ливии ударами с дронов уничтожен самолет ИЛ-76ТД украинской компании Скайавиатранс с гуманитарным грузом Международной Организации Красного Креста.
Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на директора компании Елену Малахову.
Самолет выполнял рейс из Анкары в Мисурату с гуманитарным грузом в рамках сотрудничества с Международной Организацией Красного Креста. По словам Малаховой, у компании есть все подтверждающие это документы.
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Примерно в 3:17 ночи (по Киевскому времени), сразу после прибытия борта в аэропорт Мисрата, когда началась выгрузка товара, самолет был обстрелян при помощи беспилотников.
Первый снаряд попал в правое крыло, после чего начался пожар. Часть экипажа к тому времени уже покинула борт. Несколько человек в момент удара находились в самолете, но успели эвакуироваться. Сейчас экипаж находится в безопасности. Пострадавших нет.
По словам директора компании, было несколько выстрелов. Самолет полностью уничтожен огнем.
Малахова отметила, что в налете участвовали два дрона, один из которых производил фото- и видеофиксацию. Через 40 минут после инцидента, по ее словам, фото и видео удара появились на сайтах российских СМИ и блогеров.
"Мне кажется, что не без того, что Москва поддерживает незаконное правительство генерала Хафтара, которое пытается захватить власть в Ливии", - сказала Малахова.
Сейчас компания связалась с украинским консульством и пытается вернуть экипаж в Украину. Речь идет о восьми гражданах.
По поводу груза точной информации у Скайавиатранс пока нет. Предположительно, он полностью уничтожен.
Компания ведет подсчет своих убытков. Оценочная стоимость уничтоженного ИЛ-76ТД, по словам Малаховой, - 2,5 млн долларов. Это без дополнительного оборудования и стоимости груза.