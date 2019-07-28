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СМИ сообщили об уничтожении в Ливии двух якобы "украинских самолетов" Ил-76 (фото, видео)

14:55, 28 июля 2019
Мир
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Информация о принадлежности самолетов Украине неподтверждённая / фото twitter.com/Balzawawi_ly

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Об этом сообщает издание avia.pro.

Отмечается, что на территории Ливии были уничтожены два украинских военно-транспортных самолёта Ил-76, принадлежащих перевозчику «Alfa Air», однако данные на этот счёт весьма противоречивы.

Согласно информации представленной «Телеграм»-сообществом «Галлифрейские технологии», два украинских военно-транспортных самолёта Ил-76 якобы были зафрахтованы Объединёнными Арабскими Эмиратами для поставки вооружения силам Халифы Хафтара, из чего следует, что оба летательных аппарата могли быть уничтожены силами Правительства национального единства.

Тем не менее, согласно другим данным, именно в результате удара Ливийской национальной армии, о чём свидетельствует видео, были уничтожены самолёты перевозившие вооружение для Правительства национального единства (созданное при поддержке ООН).

Известно о том, что погиб командир одного из уничтоженных самолётов.

Согласно последним сводкам, ракетные удары наносились исключительно Ливийской национальной армией, в частности, сообщалось о нанесении ударов по Международному аэропорту Мисрата.

Официальные комментарии на этот счёт отсутствуют как со стороны ЛНА, так и со стороны ПНЕ, однако спутниковые снимки свидетельствуют о том, что как минимум один самолёт был уничтожен на авиабазе Аль Джафра, находящейся под контролем Ливийской национальной армии.

Также отсутствуют официальные комментарии насчет этой информации со стороны Украины.

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Теги: #Украина#Ливия#Ил-76