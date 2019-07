СМИ сообщили об уничтожении в Ливии двух якобы "украинских самолетов" Ил-76 (фото, видео)

В результате масштабного ракетного удара уничтожены два украинских военно-транспортных самолёта Ил-76.

Об этом сообщает издание avia.pro.

Отмечается, что на территории Ливии были уничтожены два украинских военно-транспортных самолёта Ил-76, принадлежащих перевозчику «Alfa Air», однако данные на этот счёт весьма противоречивы.

Согласно информации представленной «Телеграм»-сообществом «Галлифрейские технологии», два украинских военно-транспортных самолёта Ил-76 якобы были зафрахтованы Объединёнными Арабскими Эмиратами для поставки вооружения силам Халифы Хафтара, из чего следует, что оба летательных аппарата могли быть уничтожены силами Правительства национального единства.

Тем не менее, согласно другим данным, именно в результате удара Ливийской национальной армии, о чём свидетельствует видео, были уничтожены самолёты перевозившие вооружение для Правительства национального единства (созданное при поддержке ООН).

Известно о том, что погиб командир одного из уничтоженных самолётов.

Согласно последним сводкам, ракетные удары наносились исключительно Ливийской национальной армией, в частности, сообщалось о нанесении ударов по Международному аэропорту Мисрата.

BREAKING - Four large explosions rocked Misrata earlier today after an LNA airstrike destroyed ammunition depots inside the city’s air college. Sources say today's raid came in response to Thursday’s strike on LNA’s Jufrah airbase by Turkish drones. #Libyapic.twitter.com/iSJJdjTyH5