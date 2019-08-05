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На Кировоградщине упал лифт с людьми (фото)

18:25, 05 августа 2019
Происшествия
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Лифт упал в результате обрыва троса / фото: пресс-служба ГСЧС в области

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 августа, в 07:17 по ул. Василия Стуса. В результате обрыва троса произошло падение грузового лифта с двумя людьми с первого этажа в подвальное помещение магазина.

Спасатели поместили двух граждан на медицинские носилки и перенесли в скорую. Потерпевшие доставлены к Гайворонскую центральную районную больницу.

Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.

Фото: пресс-служба ГСЧС в области

Как сообщал УНИАН, на Львовщине в результате падения грузового лифта на складе предприятия погибли двое людей.

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Теги: #лифты#Кировоградщина