На Николаевщине фермер убил бизнесмена из-за помидоров

Предприниматель купил у фермера помидоры, но оказался недоволен их качеством и поехал к фермеру выяснять отношения.

В селе Константиновка Николаевской области местный фермер нанес тяжкие телесные повреждения предпринимателю, от которых последний скончался.

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Как сообщают «Новости N», конфликт произошел из-за помидоров.

Так, бизнесмен купил у фермера из Константиновки партию вырощенных им помидоров. После того, как купленные помидоры были переработаны на сок, предприниматель оказался недоволен качеством продукции, и поехал к фермеру выяснять отношения.

В ходе конфликта фермер нанес удар предпринимателю кулаком, от которого последний упал и ударился головой. От полученных травм потерпевший скончался.

Фермер задержан полицией. Правоохранители открыли уголовное производство по статье 121 УК Украины «Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего».

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