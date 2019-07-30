На Киевщине строители сожгли и закопали парня из-за надуманной кражи (фото)

Якобы украденные погибшим деньги убийца впоследствии нашел у себя.

На Киевщине двое мужчин, которые работают на стройке, убили своего коллегу за якобы кражу 600 долларов. Чтобы скрыть следы преступления тело погибшего сожгли и закопали.

Как сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, в Ирпенскую полицию поступила информация от коллег из Житомирской области, что неделю назад родные потеряли связь с молодым парнем, который работал на стройке. Правоохранители приехали на место работы парня и допросили строителей.

"На конкретные вопросы о судьбе парня прораб и подельник путались в ответах, а впоследствии рассказали, что убили парня за кражу 600 долларов и вывезли в лесополосу. Для скрытия преступления тело Евгения подожгли и закопали в земле. Во время проведения расследования следователи получили неопровержимые доказательства совершения убийства", - рассказал Небытов.

По его словам, впоследствии прораб нашел у себя "украденные" деньги.

Сейчас оба строителя задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области нашли труп "врага" Пашинского на округе со следами пыток.