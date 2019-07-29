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В Днепре во время движения загорелся трамвай (видео)

14:47, 29 июля 2019
Происшествия
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В Днепре загорелся трамвай / фото УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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"В 8:40 поступила информация, что на улице Любарского, 135, горит трамвай маршрута №9", - говорится в сообщении.

Как выяснили спасатели, прибывшие на место происшествия, возгорание произошло под днищем одинарного металлического трамвая во время движения.

"Горела коробка силовой линии электросети на площади 2 кв. м", - уточнили в Службе.

В результате пожара пострадавших нет, спасатели оперативно потушили пожар.

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Теги: #трамвай#Днипропогода в Днепре