В Днепре во время движения загорелся трамвай (видео)
14:47, 29 июля 2019Происшествия
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Ни пассажиры, ни водитель во время инцидента не пострадали.
В Днепре загорелся трамвай / фото УНИАН
В Днепре на улице Любарского утром 29 июля загорелся трамвай.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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"В 8:40 поступила информация, что на улице Любарского, 135, горит трамвай маршрута №9", - говорится в сообщении.
Как выяснили спасатели, прибывшие на место происшествия, возгорание произошло под днищем одинарного металлического трамвая во время движения.
"Горела коробка силовой линии электросети на площади 2 кв. м", - уточнили в Службе.
В результате пожара пострадавших нет, спасатели оперативно потушили пожар.
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