В Днепре во время движения загорелся трамвай (видео)

Ни пассажиры, ни водитель во время инцидента не пострадали.

В Днепре на улице Любарского утром 29 июля загорелся трамвай. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. Читайте такжеВ оккупированном Донецке во время движения загорелся троллейбус "В 8:40 поступила информация, что на улице Любарского, 135, горит трамвай маршрута №9", - говорится в сообщении. Как выяснили спасатели, прибывшие на место происшествия, возгорание произошло под днищем одинарного металлического трамвая во время движения. "Горела коробка силовой линии электросети на площади 2 кв. м", - уточнили в Службе. В результате пожара пострадавших нет, спасатели оперативно потушили пожар.

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