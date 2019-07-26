НАБУ пришло с обысками в Окружной админсуд Киева
12:58, 26 июля 2019Политика
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Обыски проводятся в рамках расследования возможного совершения судьями уголовных правонарушений.
В Окружном админсуде Киева проводят обыски / фото УНИАН
НАБУ совместно с Генпрокуратурой проводят обыски в Окружном административном суде города Киева.
Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
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В ведомстве отметили, что обыски проводятся в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений председателем и отдельными судьями Окружного админсуда.
"Пока это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия", - добавили в НАБУ.
Как сообщал УНИАН, 24 июля детективы НАБУ пришли с обысками на все предприятия корпорации "Богдан" в связи с реструктуризацией кредита перед "Укрэксимбанком".
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