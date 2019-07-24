В Запорожье бабушка-велосипедистка на большой скорости влетела в патрульное авто (видео)

Женщина не получила значительных травм, однако на нее составили админпротокол

В Запорожье женщина за рулем велосипеда на большой скорости врезалась в автомобиль патрульных полицейских.

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Как передает корреспондент УНИАН, видео с регистратора появилось в одной из групп полицейских в соцсети.

Инцидент произошел еще 16 июля. На видео видно, что полицейское авто медленно движется по одной из улиц Запорожья. На подъезде к перекрестку правоохранители замечают женщину на велосипеде, которая выезжает с прилегающей улицы на встречу полицейским. При этом, на большой скорости. Водитель авто успевает затормозить, в отличие от велосипедистки – женщина врезается в машину, бьется головой в лобовое стекло и падает.

Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Запорожья, в результате ДТП женщина не пострадала. Однако на нее составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения, поскольку она врезалась в авто, которое не двигалось.

Отметим, что в комментариях к видео пользователи шутят, что женщина очень спешила за пенсией.