В Запорожье появилось новое четырехполосное шоссе

В Запорожье открыли Северное шоссе протяженностью около трех километров, которое соединит промышленный район с центром города.

Магистраль полностью соответствует всем современным стандартам и сертифицирована Государственной архитектурно-строительной инспекцией. Это четырехполосное шоссе с пешеходными и велосипедными дорожками, современными системами освещения и водоотведения. Вскоре по новой дороге запустят автобусные маршруты. Строительство инициировал и финансировал комбинат "Запорожсталь" Группы Метинвест.

По словам генерального директора Группы Метинвест Юрия Рыженкова, строительство этой дороги стало началом проекта по возведению на комбинате нового кислородно-конвертерного цеха, пишет 112.

"Проект важен как для "Запорожстали", так и для города Запорожья, в первую очередь, своей экологической направленностью, фактически – это даст нам возможность закрыть мартеновский цех на комбинате и сделать производство еще более экологически чистым. И, во-вторых, этот проект дает возможность "Запорожстали" по-новому заявить о себе на международных рынках", - сообщил Рыженков.

Новое шоссе было открыто ко Дню металлурга и горняка. По словам генерального директора комбината "Запорожсталь" Ростислава Шурмы, работы проведены качественно. В проект было инвестировано 220 миллионов гривен.

"Общая длина этой дороги 2,8 километра в четыре полосы. Сделаны качественные отбойники со всех сторон для того, чтобы четко соблюдались правила дорожного движения и для упреждения несанкционированного пересечения дороги. Кроме того, установлены дорожные знаки, современное LED-освещение, ну и безусловно, очень качественная разметка, которая, я уверен, простоит не один год", - заявил Шурма.