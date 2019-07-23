На Львовщине ищут преступников, которые ворвались в дом и заперли женщину с детьми в подвале

Нападавшие завладели денежными средствами и иным имуществом, после чего скрылись.

В Яворовском районе Львовской области злоумышленники проникли в жилой дом, заперли в подвале хозяйку с детьми и завладели деньгами и имуществом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

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Сообщение о разбойном нападении, произошедшем в одном из сел района, поступило в полицию в понедельник, 22 июля.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как установили правоохранители, 22 июля около полуночи злоумышленники в масках, повредив окно, проникли в жилой дом, в котором находилась 52-летняя хозяйка с двумя шестилетними детьми.

Нападавшие, применив физическое насилие, связали женщину и заперли ее вместе с детьми в подвальном помещении, завладели денежными средствами и иным имуществом, после чего скрылись.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области пенсионерка умерла, увидев грабителей.