В Харьковской области пенсионерка скончалась, увидев грабителей

Трагедия не остановила злоумышленников. Они избили гражданского мужа умершей и вымогали у него деньги.

В городе Купянск Харьковской области пенсионерка вместе с гражданским мужем застали грабителей, которые забрались в их дом.

Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Как стало известно сегодня, 21 июля в полицию обратился местный житель и рассказал, что к его соседям проникли трое неизвестных. Хозяйка дома при виде грабителей сильно испугалась, потеряла сознание и скончалась на месте происшествия. Однако трагедия не остановила злоумышленников. Они избили гражданского мужа умершей и вымогали у него деньги. Когда ничего ценного в доме не нашлось, преступники скрылись.

Приехавшим следователям пострадавший мужчина сообщил, что услышал ночью шум. Он разбудил жену и вместе с ней пошел посмотреть, что случилось. Женщина 1938 года рождения увидела возле входных дверей неизвестных, после чего схватилась за грудь и упала.

Следователи полиции открыли уголовное производство по статье 187 УК Украины ("разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений"). Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Как сообщал УНИАН, 20 июля на Ривненщине полиция задержала злоумышленников, которые похитили из кабины грузовика сумку с сотнями тысяч гривень.