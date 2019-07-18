На Закарпатье за вымогательство задержали должностных лиц местной таможни

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц таможенного поста «Ужгород» Закарпатской таможни Государственной фискальной службы, которые наладили механизм вымогательства неправомерной выгоды с граждан, въезжающих на территорию Украины.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Оперативниками спецслужбы установлено, что за разные суммы взяток злоумышленники обещали не создавать искусственных препятствий, в частности относительно законной перевозки личных вещей при пересечении государственной границы.

Отмечается, что сотрудники СБУ задокументировали системные «поборы» на таможенном посту.

«По оперативной информации, чиновники облагали «данью» целые группы граждан, въезжающих в Украину рейсовыми автобусами или транспортными средствами частных перевозчиков. Средняя сумма взятки с одного «рейса» составляла 10 тыс. грн», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали таможенников во время получения очередной части неправомерной выгоды.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех должностных лиц, причастных к функционированию коррупционного механизма.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области, под процессуальным руководством которой проводились мероприятия по выявлению и блокированию противоправной деятельности на таможне, пока задержано и взято под стражу одно должностное лицо таможенного поста «Ужгород», непосредственно получившее 3 тыс. грн неправомерной выгоды. Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины - вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом.