В Одессе к авто руководителя "Украинского дунайского пароходства" прикрепили муляж бомбы (видео)

Из-за подозрительного предмета с места событий были эвакуированы десятки людей.

В престижном районе Одессе неизвестные прикрепили муляж взрывчатки к автомобилю руководителя предприятия.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, вчера возле элитного отеля мужчина обнаружил на своем припаркованном автомобиле подозрительный предмет. О находке он сразу сообщил в правоохранительные органы.

На место происшествия были направлены наряды полиции, специалисты взрывотехнического управления и работники службы по чрезвычайным ситуациям.

Во время отработки информации были эвакуированы десятки людей.

По результатам проверки правоохранители установили, что предмет, который был прикреплен к одной из частей кузова иномарки, - муляж взрывного устройства.

По данным представителя главка, автомобиль принадлежит руководителю Украинского Дунайского пароходства.

Указанное событие квалифицировано следователями как угроза убийством, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

Как сообщил УНИАН сотрудник ЧАО «Украинское Дунайское пароходство», вокруг предприятия развивается конфликт, связанный, в том числе с продажей теплоходов.