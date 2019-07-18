В Одессе к авто руководителя "Украинского дунайского пароходства" прикрепили муляж бомбы (видео)
В престижном районе Одессе неизвестные прикрепили муляж взрывчатки к автомобилю руководителя предприятия.
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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, вчера возле элитного отеля мужчина обнаружил на своем припаркованном автомобиле подозрительный предмет. О находке он сразу сообщил в правоохранительные органы.
На место происшествия были направлены наряды полиции, специалисты взрывотехнического управления и работники службы по чрезвычайным ситуациям.
Во время отработки информации были эвакуированы десятки людей.
По результатам проверки правоохранители установили, что предмет, который был прикреплен к одной из частей кузова иномарки, - муляж взрывного устройства.
По данным представителя главка, автомобиль принадлежит руководителю Украинского Дунайского пароходства.
Указанное событие квалифицировано следователями как угроза убийством, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению уголовного преступления.
Как сообщил УНИАН сотрудник ЧАО «Украинское Дунайское пароходство», вокруг предприятия развивается конфликт, связанный, в том числе с продажей теплоходов.