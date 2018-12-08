Представителя "Дунайского пароходства" поймали на взятке в $100 тысяч при попытке незаконной продажи государственного теплохода

Злоумышленник на 30% занизил цену теплохода «Николай Савицкий», вся сумма взятки составляла 260 тыс. долларов.

Представители Украинского Дунайского пароходства (УДП, г. Измаил, Одесская обл.) и Первой Украинской межрегиональной товарной биржи задержаны при получении 100 тыс. долл. взятки.

Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, советник главы ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» и представитель Первой Украинской межрегиональной товарной биржи в результате махинаций занизили на 30% цену морского судна - теплохода «Николай Савицкий», 1988 года выпуска, построенного в Корнойбурге (Австрия). Данное судно принадлежит государству.

«Указанные злоумышленники предложили гражданину Н. приобрести судно «Николай Савицкий» путем выкупа без проведения аукциона по сниженной стоимости при условии передачи им неправомерной выгоды в сумме 260 тыс. долларов», - написал Луценко.

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По его данным, после получения части денежных средств в размере 100 тыс. долл. злоумышленников задержали с поличным.

Справка УНИАН. Украинское Дунайское пароходство - национальный перевозчик грузов и пассажиров в Дунайском бассейне и одно из крупнейших транспортных предприятий в Европе. Компания осуществляет около 25% транспортных перевозок по Дунаю. Флот компании насчитывает несколько сотен самоходных и несамоходных речных судов, а также морские суда дедвейтом 3-5 тыс. тонн: шесть сухогрузов, один нефтеналивной танкер.