В Запорожской области на дорогу вылилось 80 литров химикатов

Во время движения из неизвестного автомобиля выпала и треснула пластиковая емкость с химическим веществом.

В Запорожской области из неизвестного автомобиля на дорогу вылилось 80 литров химического вещества.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Читайте такжеЭкологическая катастрофа на Виннитчине: что известно о загрязнении реки Рось ядовитыми химикатами (видео)

Инцидент произошел в понедельник, 15 июля, в 22:14 на автодороге «Харьков-Симферополь» Вольнянского района, вблизи поворота в село Богатыревка.

Отмечается, что во время движения из неизвестного автомобиля выпала и треснула пластиковая емкость с неизвестным веществом.

Спасатели установили, что на дороге находится бочка с надписью «ГИПАН-М», из которой вытекло примерно 80 литров вещества. Подразделения ГСЧС смыли жидкость с проезжей части.

По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Как сообщал УНИАН, 9 июня около 5.00 в селе Збаржовка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Benz Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем были повреждено канистры с гербицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержание которых (около 800 л) попало в пруд и далее - в реку Рось.