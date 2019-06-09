На Винниччине авто с химикатами упало в реку Рось - в Белой Церкви отключат воду
В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области произошло ДТП, в результате которого автомобиль с химикатами упал в реку Рось, которая протекает несколькими областями, в частности, Киевской.
Об этом сообщает патрульная полиция Винницкой области.
"На данный момент специальные службы делают замеры воды и локализуют возможную зону загрязнения", - сказано в сообщении.
Правоохранители призвали временно прекратить вылов рыбы, купание и выпас скота в акватории реки Рось.
В притоку попала тонна инсектицида "Нурали B". Химикат унесло течением в Киевскую область.
"На территории Погребищенского района погибла рыба и другие обитатели водоемов! Через 10-12 часов инсектицид достигнет Белоцерковщины", - говорится в сообщении Белоцерковской районной государственной администрации.
Также жителям региона временно отключат водоснабжение. По информации СМИ, водоснабжение в городе возобновится после проведения исследований воды.