На Винниччине авто с химикатами упало в реку Рось - в Белой Церкви отключат воду

В притоку попала тонна инсектицида "Нурали B". Химикат унесло течением в Киевскую область.

В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области произошло ДТП, в результате которого автомобиль с химикатами упал в реку Рось, которая протекает несколькими областями, в частности, Киевской.

Об этом сообщает патрульная полиция Винницкой области.

"На данный момент специальные службы делают замеры воды и локализуют возможную зону загрязнения", - сказано в сообщении.

Правоохранители призвали временно прекратить вылов рыбы, купание и выпас скота в акватории реки Рось.

В притоку попала тонна инсектицида "Нурали B". Химикат унесло течением в Киевскую область.

"На территории Погребищенского района погибла рыба и другие обитатели водоемов! Через 10-12 часов инсектицид достигнет Белоцерковщины", - говорится в сообщении Белоцерковской районной государственной администрации.

Также жителям региона временно отключат водоснабжение. По информации СМИ, водоснабжение в городе возобновится после проведения исследований воды.