В сумском супермаркете мужчина угрожал вспороть себе живот (видео)

Мужчина поссорился с матерью и таким шантажным образом пытался вызвать ее в супермаркет.

В Сумах 26-летний мужчина угрожал вспороть себе живот из-за ссоры с матерью.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Сумской области в Facebook.

Инцидент произошел на днях в супермаркете на улице Ярослава Мудрого. Сумчанин разбил стеклянную бутылку и, наставив ее острый обломок к животу, угрожал порезать себя.

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Во время разговора с ним стало понятно, что он поссорился с матерью и в такой шантажный способ пытается вызвать ее в супермаркет. В то же время он не подпускал никого к себе и постоянно утверждал, что будет действовать решительно.

«Нам удалось наладить с ним контакт, а после 30 минутных переговоров - приблизиться к нему. Я предложил ему самостоятельно поговорить с матерью, и сообщил, что для этого буду держать свой телефон возле его уха. Став рядом, я резко отвел его руку с осколком, а мои коллеги задержали его», - рассказывает полицейский.

В дальнейшем к нему применили наручники и предоставили домедицинскую помощь, так как он порезал пальцы руки, когда держал обломок стекла. После этого мужчину доставили в Сумское отделение полиции.

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