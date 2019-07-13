В Житомире женщина совершила самоубийство, выбросившись с 8-го этажа дома

Полиция установила, что ранее женщина совершала неудачные попытки покончить с собой.

В Житомире женщина совершила самоубийство, выбросившись с 8-го этажа жилого дома.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Житомирской области, вчера вечером в полицию поступила информация о том, что возле многоэтажного дома в Житомире обнаружена мертвая женщина, упавшая с высоты.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Личность погибшей установлена - это 51-летняя местная жительница.

«Предварительно установлено, что женщина совершила акт самоубийства, выпрыгнув с верхнего этажа дома. Женщина проживала в квартире, с балкона которой и упала. По собранной информации также стало известно, что ранее у нее уже были неудачные попытки покончить с собой», - сообщили в главке.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины.