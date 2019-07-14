цей матеріал доступний українською

Гибель детей на Ривненщине: возле дома деда нашли сотни мин (фото)

14:44, 14 июля 2019
Происшествия
319 0
Точное количество взрывоопасных предметов еще устанавливается / фото: пресс-служба полиции

На территории домовладения 59-летнего жителя Смиги, где вчера в результате взрыва погибли двое малолетних детей, нашли целый арсенал оружия времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ривненской области.

Отмечается, что изъятые взрывоопасные предметы времен Второй мировой обезвреживают в отдаленных местах. Точное количество взрывоопасных предметов еще устанавливается.

Фото: пресс-служба полиции
Фото: пресс-служба полиции

Как сообщал УНИАН, на Ривненщине в результате взрыва погибли двое детей. Установлено, что 11-летняя девочка и 13-летний мальчик, внуки мужчины, пришли к дедушке в гости, но его не было дома. По предварительной информации, дети открыли сейф, который находился в летней кухне, и в этот момент раздался взрыв.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #дети#мина#Ривненщина