Гибель детей на Ривненщине: возле дома деда нашли сотни мин (фото)

Изъятые взрывоопасные предметы времен Второй мировой обезвреживают в отдаленных местах.

На территории домовладения 59-летнего жителя Смиги, где вчера в результате взрыва погибли двое малолетних детей, нашли целый арсенал оружия времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ривненской области.

Отмечается, что изъятые взрывоопасные предметы времен Второй мировой обезвреживают в отдаленных местах. Точное количество взрывоопасных предметов еще устанавливается.

Как сообщал УНИАН, на Ривненщине в результате взрыва погибли двое детей. Установлено, что 11-летняя девочка и 13-летний мальчик, внуки мужчины, пришли к дедушке в гости, но его не было дома. По предварительной информации, дети открыли сейф, который находился в летней кухне, и в этот момент раздался взрыв.