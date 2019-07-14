Гибель детей на Ривненщине: возле дома деда нашли сотни мин (фото)
14:44, 14 июля 2019Происшествия
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Изъятые взрывоопасные предметы времен Второй мировой обезвреживают в отдаленных местах.
Точное количество взрывоопасных предметов еще устанавливается / фото: пресс-служба полиции
На территории домовладения 59-летнего жителя Смиги, где вчера в результате взрыва погибли двое малолетних детей, нашли целый арсенал оружия времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ривненской области.
Отмечается, что изъятые взрывоопасные предметы времен Второй мировой обезвреживают в отдаленных местах. Точное количество взрывоопасных предметов еще устанавливается.
Фото: пресс-служба полиции
Фото: пресс-служба полиции
Как сообщал УНИАН, на Ривненщине в результате взрыва погибли двое детей. Установлено, что 11-летняя девочка и 13-летний мальчик, внуки мужчины, пришли к дедушке в гости, но его не было дома. По предварительной информации, дети открыли сейф, который находился в летней кухне, и в этот момент раздался взрыв.
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