Под Киевом мужчина нашел в своем новострое повешенного военного

Страшную находку обнаружили еще 22 июня. Но после того, как родственники повешенного разместили информацию в интернете, что факт его смерти не расследуют, полиция обнародовала подробности дела.

В селе Кременище под Киевом мужчина обнаружил труп, придя на территорию своего новостроя. Тело парня висело в петле.

Погибшим оказался 20-летний военный срочной службы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

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Правоохранители установили, что в петле находилось тело парня из Винницкой области, который проходил срочную службу в одной из воинский частей города Львов. При этом вещи погибшего находились в одном из хостелов Киева.

Родственники повешенного разместили информацию в интернете, что факт его смерти не расследуют.

В полиции сообщают, что следствие продолжается. Тело парня отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

По факту смерти открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области погиб военнослужащий срочной службы, который получил огнестрельное ранение головы. Основная версия трагедии – самоубийство.