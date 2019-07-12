цей матеріал доступний українською

Под Киевом мужчина нашел в своем новострое повешенного военного

17:01, 12 июля 2019
Происшествия
251 0
Тело военного обнаружили на территории новостроя / фото persha.kr.ua

Погибшим оказался 20-летний военный срочной службы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Читайте такжеНа Киевщине в результате ДТП двое военных сгорели в авто (фото)

Правоохранители установили, что в петле находилось тело парня из Винницкой области, который проходил срочную службу в одной из воинский частей города Львов. При этом вещи погибшего находились в одном из хостелов Киева.

Родственники повешенного разместили информацию в интернете, что факт его смерти не расследуют.

В полиции сообщают, что следствие продолжается. Тело парня отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

По факту смерти открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области погиб военнослужащий срочной службы, который получил огнестрельное ранение головы. Основная версия трагедии – самоубийство.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смерть#военный#Киевская областьпогода в Киеве