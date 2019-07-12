В Киеве из трамвая с отказавшими тормозами выпала женщина

Люди выпрыгивали из салона на ходу.

В пятницу, 12 июля, в Днепровском районе Киева у трамвая отказали тормоза, состав начал движение назад и в это время из задней двери выпала пожилая женщина.

Об этом сообщает Информатор.

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Инцидент случился около 09:00. Трамвай №33 остановился, чтобы забрать пассажиров на улице Гната Хоткевича, но неожиданно начал движение назад. Водитель тщетно пытался остановить состав. Люди начали паниковать, выпрыгивая из салона на ходу. Пожилая женщина упала и ударилась головой об асфальт.

Пострадавшую госпитализировали в автомобиле скорой помощи. Движение трамваев в сторону Троещины оставлено. На месте работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают детали происшествия.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве на синей ветке метро закрыты 5 станций, движение поездов организовано от станции «Теремки» до станции «Контрактовая площадь». На станции «Оболонь» пассажир упал на пути, а еще четыре станции закрыты по техническим причинам.