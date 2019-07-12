В Киеве в час пик закрыли пять станций метро из-за ЧП

На станции «Оболонь» пассажир упал на рельсы, а еще четыре станции закрыты по техническим причинам.

На синей ветке столичного метро закрыты 4 станции, движение поездов организовано от станции «Теремки» до станции «Контрактовая площадь».

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Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Twitter.

«Движение на синей ветке от станции «Теремки» до станции« Контрактовая площадь ». На станции «Оболонь» пассажир на пути. По техническим причинам закрыты станции «Тараса Шевченко», «Почайна», «Оболонь», «Минская», «Героев Днепра», - информируют в пресс-службе предприятия.

В Службе движения метрополитена сообщили, что полностью восстановлено движение на этой линии будет ориентировочно через час.

Как сообщал УНИАН, в столице общественный транспорт будет работать на час дольше ночью 13 июля в связи с проведением Atlas Weekend.