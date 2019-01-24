В Житомирской области в воинской части нашли мертвым солдата-срочника

Предварительно установлено, что смерть наступила в результате механической асфиксии.

На Житомирщине в одной из воинских частей нашли мертвым военнослужащего срочной службы.

Об этом сообщили в военной прокуратуре Житомирского гарнизона.

По словам заместителя военного прокурора Алексея Рихлюка, тело военнослужащего обнаружили 21 января без признаков жизни.

«Был осуществлен выезд на осмотр места происшествия с участием судебно-медицинского эксперта. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Предварительно установлено, что смерть наступила в результате механической асфиксии», - отметил он.

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Тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причин смерти.

Общественная активистка Виталина Омельчук на странице в Facebook сообщила, что трагедия произошла в одной из воинских частей возле села Ушомир Коростенского района Житомирской области.

«21 января в воинской части был найденным повешенным отличный парень, информации командиры не дают. В морге осмотреть тело не дали, дома были обнаружены характерные вмятины ниже колен. Просьба помочь любой информацией..., - написала активистка.

По ее словам, на сегодня запланировано захоронение военного в селе Черепин Тетиевского района Киевской области.