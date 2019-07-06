Самоубийца спрыгнул с Моста влюбленных в центре Киева (фото)
14:27, 06 июля 2019Происшествия
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По данным полиции, погибшему было около 40 лет.
В Киеве с Моста влюбленных на дорогу спрыгнул мужчина / фото Андрей Шматов / Информатор
Сегодня около 8.00 в центре Киева мужчина прыгнул с Паркового моста, который также известен как Мост влюбленных.
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Тело погибшего оказалось прямо в центре проезжей части, сообщает "Информатор".
По данным полиции, погибшему было около 40 лет. Точные причины произошедшего пока неизвестны. На место трагедии прибыла родственница погибшего, которая не смогла прокомментировать ситуацию из-за стрессового состояния.
На месте происшествия работает наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Причины и детали трагедии устанавливаются.
фото Андрей Шматов / Информатор
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