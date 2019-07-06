Самоубийца спрыгнул с Моста влюбленных в центре Киева (фото)

По данным полиции, погибшему было около 40 лет.

Сегодня около 8.00 в центре Киева мужчина прыгнул с Паркового моста, который также известен как Мост влюбленных.

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Тело погибшего оказалось прямо в центре проезжей части, сообщает "Информатор".

По данным полиции, погибшему было около 40 лет. Точные причины произошедшего пока неизвестны. На место трагедии прибыла родственница погибшего, которая не смогла прокомментировать ситуацию из-за стрессового состояния.

На месте происшествия работает наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Причины и детали трагедии устанавливаются.

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