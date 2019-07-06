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Самоубийца спрыгнул с Моста влюбленных в центре Киева (фото)

14:27, 06 июля 2019
Происшествия
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В Киеве с Моста влюбленных на дорогу спрыгнул мужчина / фото Андрей Шматов / Информатор

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Тело погибшего оказалось прямо в центре проезжей части, сообщает "Информатор".

По данным полиции, погибшему было около 40 лет. Точные причины произошедшего пока неизвестны. На место трагедии прибыла родственница погибшего, которая не смогла прокомментировать ситуацию из-за стрессового состояния.

На месте происшествия работает наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Причины и детали трагедии устанавливаются.

фото Андрей Шматов / Информатор

Как сообщал УНИАН, под Луцком покончил жизнь самоубийством 25-летний ветеран АТО.

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Теги: #Киев#самоубийствопогода в Киеве