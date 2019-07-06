Под Луцком покончил жизнь самоубийством 25-летний ветеран АТО

Инцидент произошел в селе Крупа Луцкого района.

В селе Крупа Луцкого района покончил жизнь самоубийством 25-летний ветеран АТО.

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Об этом сообщила на своей странице в “Фейсбук” психолог Елена Зверева.

«Страшная весть! Воин АТО покончил с жизнью, 25 лет, умел выживать и не научился с этим жить. Прости, что не спасли», - написала психолог.

Как сообщал УНИАН, на Волыни причинил себе смерть солдат-контрактник 14-й отдельной механизированной бригады.