Под Луцком покончил жизнь самоубийством 25-летний ветеран АТО
05:31, 06 июля 2019Война
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Инцидент произошел в селе Крупа Луцкого района.
Имя погибшего не сообщается / фото УНИАН
В селе Крупа Луцкого района покончил жизнь самоубийством 25-летний ветеран АТО.
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Об этом сообщила на своей странице в “Фейсбук” психолог Елена Зверева.
«Страшная весть! Воин АТО покончил с жизнью, 25 лет, умел выживать и не научился с этим жить. Прости, что не спасли», - написала психолог.
Как сообщал УНИАН, на Волыни причинил себе смерть солдат-контрактник 14-й отдельной механизированной бригады.
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