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Под Луцком покончил жизнь самоубийством 25-летний ветеран АТО

05:31, 06 июля 2019
Война
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Имя погибшего не сообщается / фото УНИАН

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Об этом сообщила на своей странице в “Фейсбук” психолог Елена Зверева.

«Страшная весть! Воин АТО покончил с жизнью, 25 лет, умел выживать и не научился с этим жить. Прости, что не спасли», - написала психолог.

Как сообщал УНИАН, на Волыни причинил себе смерть солдат-контрактник 14-й отдельной механизированной бригады.

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Теги: #АТО#самоубийство#война на Донбассе