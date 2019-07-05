В центре Киева средь бела дня произошла стрельба

В результате стрельбы никто не пострадал.

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы на Бессарабской площади в центре Киева.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, около 13.00 в Шевченковское управления полиции поступило сообщение о стрельбе на Бессарабской площади. Оперативный дежурный на место происшествия направил следственно-оперативную группу управления полиции и сотрудников уголовного розыска.

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Правоохранители установили: в супермаркете была очередь, когда в помещение зашел мужчина. Парень начал конфликтовать с покупателями, а затем вышел на улицу и сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета и скрылся. В результате инцидента никто не пострадал.

Следователи опрашивают свидетелей и очевидцев конфликта, а оперативники изымают записи с камер видеонаблюдения. В частности, с места происшествия эксперты изъяли две гильзы.

Происшествие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.

Решается вопрос о правовой квалификации этого происшествия.

Как сообщалось, в Киеве мужчины не поделили тротуар и устроили драку - одному из них прострелили глаз.