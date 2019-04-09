В Киеве мужчины не поделили тротуар и устроили драку: одному из них прострелили глаз (фото)

25-летнему парню свинцовая пуля попала в шею, а его товарищу прострелили глаз.

В понедельник, 8 апреля, в Голосеевском районе столицы была слышна стрельба. На улице Михаила Максимовича, 6 конфликт между компаниями закончился для двух мужчин серьезными ранениями. Одному из них прострелили глаз.

Всего в результате стрельбы пострадало два человека. Об этом сообщает "Информатор".

По информации от патрульных полицейских, двое парней шли по тротуару в сторону «Портер Паб». Им навстречу двигалась компания из четырех мужчин, которые не собирались делиться шириной тротуара. А дальше классика: один из них задел плечом оппонента и начался конфликт. После словесной перепалки кто-то из компании достал, предварительно, пневматический пистолет и совершил два выстрела с близкого расстояния.

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25-летнему парню свинцовая пуля попала в шею, а его товарищу прострелили глаз. После этого компания скрылась в неизвестном направлении. На место вызвали скорую помощь. Пострадавших госпитализировали в больницу. По адресу прибыл экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа, которая изъяла пули на экспертизу. Обстоятельства инцидента и личность стрелявшего устанавливают правоохранители.

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