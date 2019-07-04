ДТП на Херсонщине с тремя погибшими: полицейскому изменили меру пресечения на арест

Сотрудника полиции арестованы без права на залог.

Запорожский апелляционный суд изменил меру пресечения для сотрудника полиции, который за рулем BMW спровоцировал ДТП с тремя погибшими на трассе Скадовск-Каховка в Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

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Апелляционный суд отменил решение предыдущей инстанции об увольнении полицейского под залог в сумме 192 100 гривень.

Суд постановил взять под стражу на два месяца без права внесения залога.

"Применена к гр. К мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней до 17.08.2019 года без определения размера залога", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 июня на трассе Скадовск-Каховка Херсонской области произошло ДТП с участием автомобилей «ВАЗ 21099» и «БМВ». За рулем последнего находился старший оперуполномоченный ГУ Нацполиции в Автономной республике Крым и г. Севастополе.

В результате аварии погибла семья с ребенком. Правоохранителя задержали и сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц.