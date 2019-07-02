Взрыв на детской площадке под Днепром: появились жуткие фото пострадавших мальчиков (видео)

В результате взрыв ранения получили шесть детей.

Двое из шестерых детей, пострадавших от взрыва в селе Пашена Балка Днепропетровской области, находятся в тяжелом состоянии.

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Одному из них 5 лет, другому – 16. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов.

"Двое детей тяжелые, одному 5 лет, второму - 16. Сделали переливание крови, операции будут продолжаться еще несколько часов. Мобилизованы все необходимые средства! Хирурги, заведующие отделений травматологии и хирургии, главный врач - все на работе, в операционных! На данный момент помощь не нужна!", - написал он.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине из-за взрыва на детской площадке пострадали шесть детей.