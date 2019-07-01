На Днепропетровщине из-за взрыва на детской площадке пострадали шесть детей

Ранения получили шесть детей в возрасте от четырех до 16 лет, один ребенок - в тяжелом состоянии.

На Днепропетровщине полиция устанавливает обстоятельства взрыва неустановленного предмета, в результате которого пострадали дети.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Событие произошло 1 июля около 20:00 на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района. Предварительно установлено, что во время игры с неизвестным предметом он взорвался. Ранения получили шесть детей в возрасте от четырех до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте взрыва работает следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции и взрывотехники. Медики оказывают помощь пострадавшим детям.

Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).