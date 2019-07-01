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На Днепропетровщине из-за взрыва на детской площадке пострадали шесть детей

21:57, 01 июля 2019
Происшествия
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Сейчас на месте взрыва работает следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции и взрывотехники / фото: УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Событие произошло 1 июля около 20:00 на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района. Предварительно установлено, что во время игры с неизвестным предметом он взорвался. Ранения получили шесть детей в возрасте от четырех до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте взрыва работает следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции и взрывотехники. Медики оказывают помощь пострадавшим детям.

Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Фото: пресс-служба полиции
Фото: пресс-служба полиции

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Теги: #дети#Днепропетровщина#взрывпогода в Днепре