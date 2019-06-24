Убийство 9-летнего мальчика в Киеве: подозреваемого взяли под стражу (фото)

За содеянное 30-летнему подозреваемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Дарницкий районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток 30-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве 9-летнего мальчика.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Подозреваемый вечером 22 июня заманил к озеру Вырлица 9-летнего пасынка своего брата. На берегу озера мужчина подошел к мальчику сзади и начал хаотично бить ножом в шею, спину и туловище, нанеся около 30 ударов. После этого молотком, который заранее приготовил, он ударил ребенка несколько раз в область головы. Из-за полученных травм мальчик погиб на месте.

С целью сокрытия следов преступления, совершенного из мести своему брату, подозреваемый привязал к ногам ребенка камень и затянул тело в воду. Тело мальчика нашли на следующий день.

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Мужчине объявлено подозрение в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка).

В своем ходатайстве прокурор просил суд применить в отношении подозреваемого самую строгую меру пресечения, а именно - содержание под стражей без альтернативы.

Суд, заслушав доводы сторон и учтя тяжесть совершенного преступления, удовлетворил ходатайство прокурора, избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без альтернативы.

За содеянное подозреваемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.