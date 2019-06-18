Разъезжавшего на авто по пешеходному мосту ранее лишили прав за пьяное вождение - полиция

Патрульная полиция усматривает в действиях водителя сразу несколько административных правонарушений.

Патрульные установили личность предполагаемого водителя транспортного средства Mercedes, который выехал на новый пешеходно-велосипедный мост в центре Киева.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева на своей странице в Facebook.

Место пребывания мужчины и его автомобиля было сразу же установлено, однако отобрать объяснения по этой ситуации не удалось возможным, так как водитель избегает общения с полицейскими.

Установлено, что предполагаемый водитель ранее уже лишен судом права управления транспортными средствами за управление в состоянии опьянения и имеет несколько постановлений за управление автомобилем, будучи лишенным такого права.

Читайте такжеКличко просит очевидцев дать показания против автохама, заехавшего на пешеходный мост (фото)

Сейчас патрульная полиция усматривает в действиях водителя сразу несколько административных правонарушений: управление автомобилем, будучи лишенным такого права судом, движение транспортного средства по пешеходной дорожке и создание аварийной ситуации.

Сегодня управления патрульной полиции в городе Киеве направило мужчине (заказным письмом) вызов, которым официально пригласило его явиться в управление, чтобы в течение недели принять участие в рассмотрении дела об административном правонарушении. В случае, если мужчина не появится, дело будет рассмотрено в его отсутствие, ведь он предупрежден о его рассмотрении в установленный законом способ.

Сейчас патрульные продолжают отбирать объяснения у очевидцев происшествия для квалификации совершенного правонарушения.

Напомним, 17 июня в интернете распространили фото автомобиля Mercedes, который заехал на новый пешеходно-велосипедный мост в центре столицы. Факт такого грубого обращения с объектом, который уже успели полюбить киевляне и гости города, вызвал чрезвычайное негодование жителей столицы.