В Днепре мужчина примотал нож к руке и пошел освобождать задержанного полицией друга

Мужчина вел себя агрессивно, угрожал полицейским и не реагировал на их требования успокоиться.

В Днепре мужчина в нетрезвом состоянии примотал скотчем нож к руке и пошел вызволять друга, которого задержала полиция.

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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

Сообщение о том, что на перекрестке улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Слобожанский возле ресторана бегает выпивший мужчина с большим ножом поступило в полицию 19 июня, около 22:00.

Патрульные прибыли по адресу и обнаружили мужчину, у которого был примотанный скотчем к руке кухонный нож. Он вел себя агрессивно, угрожал полицейским и не реагировал на их требования успокоиться и положить нож на землю. В результате после предупреждения о применении оружия мужчину задержали, забрали нож и надели наручники.

Как выяснилось, гражданин таким образом хотел прийти на помощь своему товарищу, которого полицейские задержали и доставили в участок за хулиганское поведение - бегал навеселе по улице с ножом и приставал к прохожим.

На обоих товарищей патрульные составили административные материалы по ст. 173 КУоАП (Мелкое хулиганство), ст.178 КоАП Украины (Нахождение в пьяном виде в общественном месте).