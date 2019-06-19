В Одессе арестован иностранец, стрелявший из пистолета по банкам на людном пляже (видео)

На замечания отдыхающих злоумышленник не реагировал.

Киевский районный суд Одессы арестовал иностранца, стрелявшего из пистолета по банкам на людном пляже.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, по версии следствия, мужчина, по мотивам явного неуважения к обществу, взял пневматический пистолет и пошел на один из местных пляжей. Там он развлекался, осуществляя выстрелы по металлическим банкам.

Граждане неоднократно делали ему замечания и требовали прекратить стрельбу, но мужчина не реагировал.

«В тот же день подозреваемого задержали правоохранители. Рассмотрев ходатайство, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Размер залога составляет более 150 тыс. гривен», - сообщили в суде.

Как уточнили в полиции, подвергая опасности отдыхающих, 33-летний граждан одной из стран Средней Азии накануне устроил на пляже стрельбу по пустым металлическим банкам.

О происшествии в полицию сообщили очевидцы. Сотрудники батальона полиции особого назначения задержали злоумышленника и доставили его в Киевский отдел полиции.

У него изъято пневматический пистолет и патроны к нему.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.