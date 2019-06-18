В Киеве беременная женщина вышвырнула кошку с девятого этажа

Хозяйка кошки также угрожала свидетелям инцидента вызвать полицию.

В Киеве на Лукьяновке беременная женщина выбросила кошку с девятого этажа и пригрозила вызвать полицию.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что женщина открыла окно на девятом этаже и вышвырнула кошку. После этого свидетели жестокого убийства животного спустились вниз, чтоб проверить, жива ли кошке, но в ответ услышали от хозяйки: «Девушки, отойдите, ибо я вызову полицию».

В ответ они сами вызвали полицию, но правоохранители проигнорировали данное заявление. Кошка от полученных травм скончалась на месте.

«Страшно то, что сегодня это был кот, а завтра это может быть её же ребёнок, девушка беременная», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в городе Луцке развернули целую спецоперацию, чтобы снять с дерева высотой с 9-этажный дом кошку, просидевшую там почти неделю.