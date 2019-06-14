Спецоперация "спасти кота": в Луцке сняли с дерева кошку, просидевшую там почти неделю (видео)

Кошка просидела на смереке высотой с 9-этажный дом аж 6 дней, пока ее не спасли энергетики.

В городе Луцке развернули целую спецоперацию, чтобы снять с дерева высотой с 9-этажный дом кошку, просидевшую там почти неделю.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Кошка пожила на смереке высотой 18 м аж шесть дней. Как она залезла на высоченное дерево, люди не знают, но спасти ее пытались всем домом. Чтобы животное не погибло на верхушке дерева в более чем 30-градусную жару, ей с балконов почти неделю бросали мясо и поливали водой.

Однако достать животное самостоятельно людям не удавалось. Кошка была настолько высоко, что долезть до нее не смогли даже спасатели с альпинистами.

Спас животное электромонтер Олег благодаря 18-метровой спецтехнике. Он рассказал, что кошку с дерева спасает впервые.

Кошку-екстремалку после ее приключений зоозащитники отнесли к ветеринару. У нее зафиксировали повышенную температуру. Обезвоживания организма удалось избежать.

Кошке около 1,5 года, она домашняя, так как с ошейником. Если владельцы животного не найдутся, ей подыщут новый дом. Взять к себе «Чернявку», как ее успели окрестить спасатели, уже вызвались две семьи.