Число отравившихся во львовском ресторане перевалило за полсотни, заведение закрыли

На следующий день после свадьбы в больницы с отравлением начали поступать люди, которые были не на свадьбе, а на других банкетах в ресторане.

Количество отравившихся во львовском ресторане «Червона рута» перевалило за полсотни, из-за чего заведение пришлось закрыть.

Об этом сообщает сайт Львовского горсовета.

«Вчера по состоянию на 21:00 уже начали поступать люди, которые были не на свадьбе, а на банкетах на следующий день. На сегодня мы имеем 55 человек пострадавших, из них 6 детей. В инфекционной больнице на лечении находится 46 человек, из них 5 детей", - рассказала главный специалист отдела государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства главного управления Госпотребслужбы во Львовской области Зоряна Стоцко.

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Сегодня, 12 июня, на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ситуацию с массовым отравлением обсудили специалисты. По их данным, заведение не было зарегистрировано, то есть работало самовольно.

"В заведении допущены очень серьезные нарушения - разрешено привести определенные блюда организаторам свадьбы, которые тоже могли вызвать отравление. Но и в самом заведении были очень большие нарушения санитарного законодательства. В пищеблоке потолки, полы - все поражено грибком", - отметила Стоцко.

По ее словам, также была нарушена технология приготовления блюд - готовили запрещенное на летний период: заливную рыбу, студни, майонезы собственного приготовления, печеночные торты, запеченная печень и подобное. Отсутствуют технологические карточки и документы, которые свидетельствовали бы качество продуктов. Весь персонал, который был привлечен к приготовлению блюд, не имел медосмотра и не прошел гигиенического обучения. Поэтому, по ее словам, это все были факторы, которые могли способствовать возникновению этого заболевания.