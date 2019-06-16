В Одесской области продолжаются поиски пропавшей 11-летней девочки

В настоящее время ребенка разыскивают сотни людей – сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации задействованы водолазы и авиация.

В Одесской области продолжаются поиски 11-летней девочки, пропавшей 13 июня.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в Ивановском районе ищут Дашу Лукьяненко, пропавшей по дороге на занятие в танцевальном кружке.

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В настоящее время ребенка разыскивают сотни людей – сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации задействованы водолазы и авиация.

В социальных сетях очевидцы пишут, что в день исчезновения школьница вела какую-то трансляцию посредством мобильного телефона, но «трансляция» внезапно прервалась, и больше ей никто не смог дозвониться. Родные девочки утверждают, что телефонная трубка была заряжена и не могла так быстро разрядиться.

Как отмечает первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, девочка пропала 13 июня в промежуток времени 13.41-14.24, и вычислили «квадрат», в котором это произошло. Однако все опрошенные утверждают, что ничего не видели.

В пгт Ивановка в настоящее время постоянно проживает до 3 тыс. человек, большинство которых полицейские уже опросили, но ребенок до сих пор не найден.

«Не может такого быть, чтобы никто ничего не видел в таком небольшом поселке. Еще раз обращаемся к жителям Ивановки с просьбой обращаться в полицию на «102», если кто-то владеет какой-либо информацией», - акцентировал Аброськин.

Как сообщал УНИАН, в Ивановском районе Одесской области проходит спецоперация по розыску 11-летней девочки, пропавшей днем 13 июня по дороге на занятия танцами.