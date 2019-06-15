Нацгвардия, самолеты и волонтеры: в Одесской области разыскивают пропавшую 11-летнюю девочку

11-летняя Дарья Лукьяненко 13 июня ушла на занятия в танцевальный кружок и исчезла.

В Ивановском районе Одесской области проходит спецоперация по розыску 11-летней девочки, которая пропала два дня назад.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, 11-летняя Дарья Лукьяненко 13 июня в 14.00 пошла на занятия в танцевальный кружок, и до настоящего времени местонахождение ее неизвестно.

«На месте происшествия развернута масштабная поисковая полицейская операция, создан оперативный штаб, который возглавляет руководитель ГУ НП в Одесской области Олег Бех», - сообщили в отделе.

В поисках ребенка задействован весь личный состав полиции Ивановского отдела , полицейские из соседних районов, 100 военнослужащих Нацгвардии, кинологи с собаками и более сотни волонтеров.

Кроме того, поиски девочки осуществляются и с воздуха. К спецоперации привлечены самолеты местного аэроклуба, которые оснащены видеокамерами.

Начато уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, проводятся обыски и обходы.