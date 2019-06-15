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Нацгвардия, самолеты и волонтеры: в Одесской области разыскивают пропавшую 11-летнюю девочку

14:13, 15 июня 2019
Происшествия
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В поисках ребенка задействован весь личный состав полиции Ивановского отдела полиции / фото: пресс-служба полиции

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, 11-летняя Дарья Лукьяненко 13 июня в 14.00 пошла на занятия в танцевальный кружок, и до настоящего времени местонахождение ее неизвестно.

«На месте происшествия развернута масштабная поисковая полицейская операция, создан оперативный штаб, который возглавляет руководитель ГУ НП в Одесской области Олег Бех», - сообщили в отделе.

Фото: пресс-служба полиции

В поисках ребенка задействован весь личный состав полиции Ивановского отдела , полицейские из соседних районов, 100 военнослужащих Нацгвардии, кинологи с собаками и более сотни волонтеров.

Кроме того, поиски девочки осуществляются и с воздуха. К спецоперации привлечены самолеты местного аэроклуба, которые оснащены видеокамерами.

Начато уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, проводятся обыски и обходы.

Фото: пресс-служба полиции
Фото: пресс-служба полиции
Фото: пресс-служба полиции
Фото: пресс-служба полиции

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Теги: #Одесская область#пропала девушкапогода в Одессе