В Днепре пьяный экс-прокурор устроил стрельбу с балкона многоэтажки (фото, видео)

У стрелка и его спутницы изъяли охотничье ружье «Cobalt» 12 калибра.

На улице Поля в Днепре вечером 4 июня прозвучало несколько выстрелов. Стрелков – мужчину и женщину, задержали правоохранители.

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Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, правоохранители установили, что 4 июня мужчина и женщина в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу с балкона собственной квартиры на 10 этаже. Было сделано около 5 выстрелов.

Стрелков задержали, зарегистрированное охотничье ружье «Cobalt» 12 калибра изъяли.

46-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК. Сегодня задержанным будет вручено сообщение о подозрении, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Как сообщает «Информатор», соседи задержанных рассказали, что мужчина –46-летний бывший военный прокурор.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области двое патрульных Иван Приходько и Владимир Петровец в нетрезвом состоянии устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.