Убийство ребенка под Киевом: рядом с патрульными в момент трагедии могли находиться еще два человека

31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области двое патрульных навеселе устроили стрельбу и попали в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова.

В момент трагического инцидента в Переяславе-Хмельницком, где от огнестрельного ранения погиб 5-летний мальчик, во дворе рядом с подозреваемыми-полицейскими могли находиться другие лица.

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Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на адвокатов подозреваемых и семьи пострадавших.

"Из материалов ходатайства известно то, что с полицейскими были другие неустановленные досудебным расследованием лица", - сказал защитник подозреваемого Ивана Приходько Андрей Чичиркин.

Он уточнил, что в целом на дворе, где стреляли, были четыре человека.

"Речь идет не об одном, не о двух и даже не о трех людях. Это по меньшей мере четверо (находившихся в одном дворе в момент, когда произошел роковой выстрел – ред.), - сказал защитник.

"Сейчас акцентировано внимание почему-то только на сотрудниках полиции, при этом есть еще двое лиц, которых надо разыскивать и так далее", - добавил он.

О том, что на территории с патрульными были другие лица рассказал и адвокат семьи пострадавших Александр Щербина.

"Это подтверждается. Материалами следствия и показаниями свидетелей. Речь о 4 людях. Возможно, там были еще какие-то показания. Но сейчас – четыре человека. Имена установлены. Двое (полицейские – ред.) задержаны, один (из других – ред.) – несовершеннолетний сын одного из фигурантов, которым предъявили подозрение, еще один проходит в качестве свидетеля", - сказал Щербина.

Он не смог уточнить, чей сын был с патрульными и во дворе которого из полицейских стреляли, но добавил, что эта информация следствию известна.

Как сообщал УНИАН, Щербина рассказал журналистам, что один из подозреваемых патрульных в убийстве 5-летнего мальчика имел огнестрельное оружие, однако при обыске ее не нашли.

Кроме того, Щербина сообщил любопытную деталь: якобы в момент совершения преступления вместе с двумя подозреваемым находилась несовершеннолетний — сын одного из патрульных, владельца дома, в котором во время обыска были найдены патроны. “Один из подозреваемых имел при себе оружие - это была его оружие, и его ребенок пользовался этим оружием и осуществляла выстрелы”, - сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области двое патрульных навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

В ГБР сообщили, что полицейские осмотрели место происшествия и за 70-150 м от него обнаружили гильзы от патронов Флобера, стаканчик и банки. Патрульные подозреваются в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Сегодня, 4 июня, суд избрал меры пресечения обоим подозреваемым в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залогов.