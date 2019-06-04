Затолкали в багажник и увезли: в центре Киева похитили человека, полиция объявила план "Перехват"

На улице Нижний Вал неизвестные схватили человека, затолкали его в багажник и уехали в неизвестном направлении.

В ночь с 3 на 4 июня на линию «102» позвонил свидетель похищения, которое случилось в Подольском районе столицы. Он сообщил, что на улице Нижний Вал неизвестные схватили человека, затолкали его в багажник и уехали в неизвестном направлении.

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В 23:10 по всему Киеву полиция ввела оперативный план «Перехват». Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

Свидетели не увидели пол человека, которого силой затолкали в багажник. Они сказали, что автомобиль Honda Accord был синего цвета и с номерами одесской области. Предварительные номерные знаки машины: «ВН 3583 СЕ». Информация уточняется, патрульные экипажи столицы ищут автомобиль по заявленным приметам.

Как сообщал УНИАН, в Харькове столкнулись маршрутка и грузовик, около десяти пострадавших.