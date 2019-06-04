В Харькове столкнулись маршрутка и грузовик, около десяти пострадавших

Дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Тракторостроителей около 8:30 утра.

В Харькове в результате столкновения маршрутки и грузовика пострадали около десяти человек.

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Об этом на своей странице в Facebook написал директор Департамента по вопросам информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

«На Тракторостроителей, напротив заправки ХАДО авария с нелегальной маршруткой и грузовиком. Предварительно - около десяти пострадавших пассажиров. Опять же предварительно - виноват водитель грузовика», - написал он.

По данным спикера горсовета, ДТП случилось во вторник, 4 июня, около 8:30, состояние пострадавших уточняется.

Как сообщал УНИАН, в городе Борисполь Киевской области автомобиль патрульной полиции сбил ребенка на пешеходном переходе.