В Харькове столкнулись маршрутка и грузовик, около десяти пострадавших
09:35, 04 июня 2019Происшествия
367 0
Дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Тракторостроителей около 8:30 утра.
Состояние пострадавших уточняется / фото: Юрий Сидоренко/Facebook
В Харькове в результате столкновения маршрутки и грузовика пострадали около десяти человек.
Читайте такжеПолицейский сбил ребенка на "зебре" в Борисполе: в заявлении полиции появилась странная деталь
Об этом на своей странице в Facebook написал директор Департамента по вопросам информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.
«На Тракторостроителей, напротив заправки ХАДО авария с нелегальной маршруткой и грузовиком. Предварительно - около десяти пострадавших пассажиров. Опять же предварительно - виноват водитель грузовика», - написал он.
По данным спикера горсовета, ДТП случилось во вторник, 4 июня, около 8:30, состояние пострадавших уточняется.
Фото: Юрий Сидоренко/Facebook
Как сообщал УНИАН, в городе Борисполь Киевской области автомобиль патрульной полиции сбил ребенка на пешеходном переходе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter