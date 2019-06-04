ДТП в Харькове: в полиции сообщают о 15 пострадавших

Все пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи.

В Харькове в результате ДТП пострадало 15 человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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Происшествие случилось около 8:30 на проспекте Тракторостроителей. На проезжей части столкнулись автомобили «Рено Мастер» и маршрутный микроавтобус «Рута».

Предварительно, в результате аварии травмы получили два пассажира иномарки и 13 пассажиров маршрутки. Сейчас врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

Все пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции и следователи отдела СУ ГУНП в Харьковской области. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, ранее директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко сообщил о десяти пострадавших в ДТП.