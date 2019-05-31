Четверо работников "Укрэнерго" погибли в ДТП

Трое работников бригады по ремонту воздушных линий Тернопольского участка погибли на месте ДТП, четвертый скончался в больнице.

В результате ДТП в Тернопольской области погибли четверо работников ремонтной бригады Укрэнерго, водитель находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Они возвращались домой по выполнению ремонтных работ на линии 750 кВ ХАЭС-Жешув», - говорится в сообщении.

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Трое работников бригады по ремонту воздушных линий Тернопольского участка погибли на месте ДТП, четвертый скончался в больнице.

Среди погибших - старший мастер бригады Богдан Брилинский, электромонтеры Игорь Стукало, Владимир Дударь и Виталий Мацюк.

Как сообщал УНИАН, ДТП произошло 30 мая на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече возле села Зарудье.

По данным полиции, внедорожник Mitsubishi L200 выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.