Лобовое столкновение автомобилей в Тернопольской области: три человека погибли, двое травмированы

По предварительной информации, на автодороге не разминулись автомобили MAN и Mitsubishi.

В Тернопольской области в результате лобового столкновения двух автомобилей три человека погибли, еще двое госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, авария произошла сегодня около 16.00 в Збаражском районе на трассе «Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече» на повороте в село Зарудье.

По предварительной информации, на автодороге не разминулись автомобили MAN и Mitsubishi.

«Одна из версий, которую отрабатывают правоохранители, Mitsubishi L200 двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик», - говорится в сообщении.

На момент аварии в легковом автомобиле находилось пятеро мужчин. Трое погибли сразу, еще двоих госпитализировали в больницу. Водитель грузовика жив.

Сведения о происшествии внесены в ЕРДР в соответствии с ч. 3 ст. 286 УКУ. Продолжается следствие.