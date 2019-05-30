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Лобовое столкновение автомобилей в Тернопольской области: три человека погибли, двое травмированы

19:05, 30 мая 2019
Происшествия
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Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик / фото ГУ НП в Тернопольской области

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, авария произошла сегодня около 16.00 в Збаражском районе на трассе «Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече» на повороте в село Зарудье.

По предварительной информации, на автодороге не разминулись автомобили MAN и Mitsubishi.

«Одна из версий, которую отрабатывают правоохранители, Mitsubishi L200 двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик», - говорится в сообщении.

Трое мужчин, которые ехали в легковушке, погибли на месте ДТП / фото ГУ НП в Тернопольской области

На момент аварии в легковом автомобиле находилось пятеро мужчин. Трое погибли сразу, еще двоих госпитализировали в больницу. Водитель грузовика жив.

Сведения о происшествии внесены в ЕРДР в соответствии с ч. 3 ст. 286 УКУ. Продолжается следствие.

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Теги: #ДТП#Тернопольская областьПогода в Тернополе