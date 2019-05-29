Правоохранители Украины, Франции и Польши накрыли международную наркогруппировку

В состав банды входили 11 человек. На территорию Украины было переправлено 150 тыс. таблеток «Субутекса» на сумму 40 млн грн.

Служба безопасности Украины, Национальная жандармерия Франции, Центральное бюро расследований полиции Польши под эгидой Европола и Евроюста пресекли деятельность международной организованной преступной группировки, которая специализировалась на контрабанде наркотиков.

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Об этом сообщила пресс-секретарь управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области Мария Римар. По ее словам, международная спецоперация проводилась 24-29 мая.

Правоохранители установили, что в состав группы входили 11 человек. Злоумышленники переправляли из Франции через Польшу в Украину лекарственное средство «Субутекс», содержащее наркотик бупренорфин.

«По оперативной информации, на протяжении года наркогруппировка переправила на территорию Украины 150 тысяч таблеток на сумму 40 млн грн по ценам «черного рынка», - сказала пресс-секретарь управления.

Отмечается, что доходы от незаконной деятельности позволили ключевым лицам группировки приобрести внедорожники престижной марки, которые использовались как корпоративный знак принадлежности, квартиры в лучших районах городов проживания фигурантов, другое ценное имущество.

«Спецоперация по пресечению деятельности наркогруппировки стартовала в Украине с задержания оперативниками СБУ в пограничном пункте «Рава-Русская» одного из участников группировки с семью тысячами таблеток наркосодержащего препарата. Сразу после этого правоохранители Франции и Польши начали задерживать сообщников на своей территории», - говорится в сообщении.

Национальная жандармерия Франции задержала в Марселе пятерых граждан за поиск, приобретение и сбыт украинским фигурантам производства таблеток «Субутекс». Одновременно Центральное бюро расследований полиции Польши задержало на своей территории троих граждан Украины, которые создали и содержали «перевалочную базу», используемую для смены злоумышленниками транспорта и маршрутов доставки, сокрытия наркотиков в упаковках товаров широкого потребления.

Сотрудники Службы безопасности Украины провели ряд обысков у фигурантов производства, в результате которых изъято оружие и часть таблеток из предыдущих контрабандных поставок. Задержаны организатор и двое участников преступной группировки.

Троим задержанным на территории Украины злоумышленникам уже сообщено о подозрении в совершении преступлений по ст. 305 и 307 Уголовного кодекса, они взяты под стражу. В дальнейшем предполагается экстрадиция в Украину других участников международной группировки.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области при содействии Государственной фискальной службы и Государственной пограничной службы Украины.