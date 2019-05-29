Правоохранители Украины, Франции и Польши накрыли международную наркогруппировку
Служба безопасности Украины, Национальная жандармерия Франции, Центральное бюро расследований полиции Польши под эгидой Европола и Евроюста пресекли деятельность международной организованной преступной группировки, которая специализировалась на контрабанде наркотиков.
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Об этом сообщила пресс-секретарь управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области Мария Римар. По ее словам, международная спецоперация проводилась 24-29 мая.
Правоохранители установили, что в состав группы входили 11 человек. Злоумышленники переправляли из Франции через Польшу в Украину лекарственное средство «Субутекс», содержащее наркотик бупренорфин.
«По оперативной информации, на протяжении года наркогруппировка переправила на территорию Украины 150 тысяч таблеток на сумму 40 млн грн по ценам «черного рынка», - сказала пресс-секретарь управления.
Отмечается, что доходы от незаконной деятельности позволили ключевым лицам группировки приобрести внедорожники престижной марки, которые использовались как корпоративный знак принадлежности, квартиры в лучших районах городов проживания фигурантов, другое ценное имущество.
«Спецоперация по пресечению деятельности наркогруппировки стартовала в Украине с задержания оперативниками СБУ в пограничном пункте «Рава-Русская» одного из участников группировки с семью тысячами таблеток наркосодержащего препарата. Сразу после этого правоохранители Франции и Польши начали задерживать сообщников на своей территории», - говорится в сообщении.
Национальная жандармерия Франции задержала в Марселе пятерых граждан за поиск, приобретение и сбыт украинским фигурантам производства таблеток «Субутекс». Одновременно Центральное бюро расследований полиции Польши задержало на своей территории троих граждан Украины, которые создали и содержали «перевалочную базу», используемую для смены злоумышленниками транспорта и маршрутов доставки, сокрытия наркотиков в упаковках товаров широкого потребления.
Сотрудники Службы безопасности Украины провели ряд обысков у фигурантов производства, в результате которых изъято оружие и часть таблеток из предыдущих контрабандных поставок. Задержаны организатор и двое участников преступной группировки.
Троим задержанным на территории Украины злоумышленникам уже сообщено о подозрении в совершении преступлений по ст. 305 и 307 Уголовного кодекса, они взяты под стражу. В дальнейшем предполагается экстрадиция в Украину других участников международной группировки.
Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области при содействии Государственной фискальной службы и Государственной пограничной службы Украины.